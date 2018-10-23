Суд не удовлетворил апелляцию ВФСО «Динамо» по делу Ташаева

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы не удовлетворил апелляцию Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», решение о законности пункта об отступных в контракте бывшего футболиста бело-голубых Александра Ташаева оставлено без изменений.
Суд не удовлетворил апелляцию ВФСО «Динамо» по делу Ташаева
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел суда.

Воспитанник «Динамо» полузащитник Александр Ташаев этим летом перешёл в «Спартак». Зимой футболист подписал новое соглашение с «Динамо», которое рассчитано до 2020 года. Однако в июне Ташаев написал заявление об уходе из клуба по собственному желанию с выплатой компенсации. ВФСО «Динамо» в июне подало в суд на московский футбольный клуб «Динамо» и игрока из-за нарушений при заключении нового договора.

ВФСО «Динамо» требовало запретить ФК «Динамо» отчислять Ташаева и регистрировать его в качестве игрока какого-либо клуба, который выступает в соревнованиях под эгидой РФС. Суд отказался принимать обеспечительные меры, в связи с чем ВФСО подало апелляцию, которая была также отклонена.

Ранее Александр Мостовой ответил, готов ли он возглавить «Спартак».    

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