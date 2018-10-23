Футболист ЦСКА Влашич признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании

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Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич порассуждал о перспективе выступления в ведущих европейских чемпионатах.
Футболист ЦСКА Влашич признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании
  • РИА Новости

«В будущем я бы хотел поиграть в чемпионате Испании. Там очень техничный футбол. Их лига остаётся лучшей на протяжении последних десяти лет. И все клубы Ла Лиги стараются играть в футбол», — приводит слова игрока Calciomercato.com.

Он также считает, что в Английской премьер-лиге большинство клубов делает ставку на оборонительный футбол и физические данные, что не очень ему близко.

«Я разговаривал со своими соотечественниками из Серии А. У них мало свободы, но зато больше времени уделяется тактике. Не получится отправиться в Италию с уверенностью, что там заиграешь. Так что я думаю, что по крайней мере до 25—26 лет не буду принимать предложения из Италии», — сказал Влашич.

Ранее защитник ЦСКА Набабкин посетовал на отсутствие Акинфеева в предстоящем матче с «Ромой».

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