«Спартак» в столичном дерби обыграл «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

«Спартак» в московском дерби одержал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе красно-белых отличились Никита Филатов, Александр Хохлачёв, Андрей Кутейкин и Каспарс Даугавиньш. У гостей шайбы забрасывали Миика Койвисто и Владимир Брюквин.

В следующем матче «Спартак» сыграет с финским «Йокеритом», а «Динамо» — с ХК «Сочи».

В других противостояниях игрового дня КХЛ владивостокский «Адмирал» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:1), хабаровский «Амур» в овертайме уступил нижегородскому «Торпедо» (3:4), новосибирская «Сибирь» проиграла казанскому «Ак Барсу» (0:1), «Барыс» из Астаны одержал победу над минским «Динамо» (3:1), уфимский «Салават Юлаев» в овертайме потерпел поражение от омского «Авангарда» (0:1), «Йокерит» разгромил рижское «Динамо» (7:3), а ХК «Сочи» оказался сильнее братиславского «Слована».

Ранее ЦСКА в серии буллитов одержал победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ.