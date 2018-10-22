Форвард баскетбольного «Динамо» Стюарт оценила свой дебют в Премьер-лиге

Форвард баскетбольного «Динамо», MVP чемпионата мира 2018 года Брианна Стюарт в беседе с «Известиями» оценила свой дебют в Премьер-лиге.

«Я провела хороший дебютный матч за «Динамо», но могу сказать, что это далеко не мой потолок. Каждая следующая игра в новой команде будет лучше и лучше», — заявила она.

По её словам, клуб создал великолепные условия, а высокий уровень соперников по Премьер-лиге и Евролиге добавит спортивного азарта.

Как отметила Стюарт, её цель — помочь «Динамо» выиграть оба турнира.

Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.