Форвард баскетбольного «Динамо» Стюарт оценила свой дебют в Премьер-лиге
- ©Zheng Huansong/Xinhua
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«Я провела хороший дебютный матч за «Динамо», но могу сказать, что это далеко не мой потолок. Каждая следующая игра в новой команде будет лучше и лучше», — заявила она.
По её словам, клуб создал великолепные условия, а высокий уровень соперников по Премьер-лиге и Евролиге добавит спортивного азарта.
Как отметила Стюарт, её цель — помочь «Динамо» выиграть оба турнира.
Ранее форвард сборной России по баскетболу Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.