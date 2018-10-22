Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе скончался на 60-м году жизни

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Пресс-служба Стрелкового союза России сообщила, что олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной России Борис Кокорев скончался на 60-м году жизни.
Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе скончался на 60-м году жизни
  • РИА Новости

«В стрелковом сообществе он пользовался огромным уважением.  Борис Борисович был не только выдающимся спортсменом, заслуженным мастером спорта, но и отзывчивым, добрым человеком. Его достижения и человеческие качества могут служить достойным примером для новых поколений», — говорится в сообщении.

Кокорев участвовал в пяти Олимпиадах подряд с 1988 года. Он стал олимпийским чемпионом в Атланте в 1996 году в стрельбе из малокалиберного пистолета. В его активе также две победы на чемпионатах мира и 16 — на чемпионатах Европы. Кокорев завершил спортивную карьеру в 2009 году в возрасте 50 лет.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла второе место в медальном зачёте на чемпионате мира по стрельбе в Южной Корее.

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