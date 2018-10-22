«Урал» подписал контракт с футболистом молодёжной сборной России по футболу
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний игрок будет внесён в заявку для выступления в Российской премьер-лиге в зимнее трансферное окно.
Подробности соглашения с Шанбиевым не уточняются, за исключением того, что он перешёл в «Урал» в качестве свободного агента.
Предыдущим клубом Шанбиева был «Спартак-2», за который он выступал на протяжении трёх сезонов.
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