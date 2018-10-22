Тихонов прокомментировал слухи о возможном приходе в «Спартак»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении в московский «Спартак».

«Я ничего не знаю об этом вообще! Не в курсе! Никто со мной не контактировал. Я на отдыхе», — заявил Тихонов RT.

Последним местом работы 48-летнего тренера были самарские «Крылья Советов». Под его руководством команда смогла вернуться из ФНЛ в РПЛ. В разное время он возглавлял «Краснодар» и «Енисей», а также был тренером в «Спартаке».

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.