Тихонов прокомментировал слухи о возможном приходе в «Спартак»

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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении в московский «Спартак».
Тихонов прокомментировал слухи о возможном приходе в «Спартак»
  • РИА Новости

«Я ничего не знаю об этом вообще! Не в курсе! Никто со мной не контактировал. Я на отдыхе», — заявил Тихонов RT.

Последним местом работы 48-летнего тренера были самарские «Крылья Советов». Под его руководством команда смогла вернуться из ФНЛ в РПЛ. В разное время он возглавлял «Краснодар» и «Енисей», а также был тренером в «Спартаке».

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.

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