Кокорин и Мамаев добровольно моют туалеты в СИЗО

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Начальник следственного изолятора «Бутырка» Сергей Телятников рассказал об условиях содержания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО.
Кокорин и Мамаев добровольно моют туалеты в СИЗО
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Иванко Игорь

Как сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на слова Телятникова, футболисты содержатся в небольших камерах, рассчитанных на двух-четырёх человек, к ним подселили уже знакомых им по карантину соседей.

Начальник СИЗО отметил, что ни Кокорин, ни Мамаев не сталкиваются с проблемами вроде вымогательства денег, а туалеты моют «по желанию, чередуясь со своими соседями».

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.

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