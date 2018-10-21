Нурмагомедов рассказал, почему поддерживает «Спартак»

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему поддерживает московский футбольный клуб «Спартак».
Нурмагомедов рассказал, почему поддерживает «Спартак»
  • РИА Новости

«За «Спартак» у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому стараюсь посещать матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца», — приводит слова спортсмена пресс-служба московского клуба.

При этом он отметил, что переживает не только за конкретный коллектив, но и за весь российский футбол в целом. Также он сравнил себя с символом красно-белых — гладиатором.

«Я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово «гладиатор» мне очень близко. «Спартак» как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда», — сказал Нурмагомедов.

Боец посетил матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Арсенал», который завершился поражением красно-белых — 2:3. 

Ранее Нурмагомедов заявил, что его удивил результат матча РПЛ «Спартак» — «Арсенал».

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