Нурмагомедов посетит матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал»

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетит матч 11-го тура Российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

Как сообщает корреспондент RT, спортсмен уже прибыл на «Открытие Арену».

Он также сказал, что в этом матче будет болеть за хозяев поля.

Нурмагомедов на матче

Встреча начнётся в 16:30 по мск.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане.