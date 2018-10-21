Нурмагомедов посетит матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал»

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов посетит матч 11-го тура Российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
Нурмагомедов посетит матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал»
  • РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT, спортсмен уже прибыл на «Открытие Арену».

Он также сказал, что в этом матче будет болеть за хозяев поля.

  • Нурмагомедов на матче

Встреча начнётся в 16:30 по мск.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане.

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