Дортикос победил Мастернака в четвертьфинале WBSS

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Кубинец Юниер Дортикос одержал победу над поляком Матеушем Мастернаком в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.
Дортикос победил Мастернака в четвертьфинале WBSS
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Бой продолжался все 12 раундов. Дортикос признан победителем единогласным решением судей — 115:113.

Для 32-летнего кубинца эта победа стала 23-й в карьере на профессиональном ринге. Единственное поражение Дортикос потерпел от россиянина Мурата Гассиева в полуфинале WBSS прошлого сезона.

В полуфинале Дортикос встретится с американцем Эндрю Табити, победившим россиянина Руслана Файфера.

Ранее сообщалось, что Эдуард Трояновский проиграл Кириллу Релиху в четвертьфинале WBSS.

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