СМИ: Nike не намерен проделевать контракт с Шараповой

Международный производитель спортивной экипировки Nike не собирается продлевать рекламный контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что контракт на $70 млн, заключённый в январе 2010 года, истекает в конце 2018 года, после чего компания прекратит сотрудничество с россиянкой.

Согласно данным издания, Шарапова сообщила эту новость своему ближайшему окружению и выразила надежду, что сможет подписать соглашение с другой компанией — Adidas.

На протяжении многих лет контракт Шараповой с Nike был крупнейшим в женском теннисе. Компания приостанавливала сотрудничество с теннисисткой во время её дисквалификации из-за допинга.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович поделился своим мнением о Шараповой.