СМИ: Nike не намерен проделевать контракт с Шараповой
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что контракт на $70 млн, заключённый в январе 2010 года, истекает в конце 2018 года, после чего компания прекратит сотрудничество с россиянкой.
Согласно данным издания, Шарапова сообщила эту новость своему ближайшему окружению и выразила надежду, что сможет подписать соглашение с другой компанией — Adidas.
На протяжении многих лет контракт Шараповой с Nike был крупнейшим в женском теннисе. Компания приостанавливала сотрудничество с теннисисткой во время её дисквалификации из-за допинга.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович поделился своим мнением о Шараповой.