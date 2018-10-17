Вторая ракетка мира Джокович поделился мнением о Шараповой

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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о россиянке Марии Шараповой.
Вторая ракетка мира Джокович поделился мнением о Шараповой
  • Reuters

«Она настоящий чемпион, всегда очень много работает, полностью отдаётся игре, уже на протяжении многих лет. Она всегда сконцентрирована, поэтому уже много лет она находится в топе, у Шараповой менталитет чемпионки», — приводит слова Джоковича Essentially Sports.

Он отметил, что вне корта Шарапова совершенно другая.

«Многие могут ошибочно подумать, что в жизни она так же серьёзна, как и на корте. Но во время матчей она не показывает свой характер. Вообще, она очень милая девушка, я много лет её знаю», — добавил сербский теннисист.

Ранее Шарапова заявила, что ей нужно больше времени для восстановления после травмы.

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