Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP

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Испанский мотогонщик команды Repsol Honda Team Марк Маркес завоевал титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.
Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP
  • Reuters

Испанец смог досрочно гарантировать себе титул благодаря победе на Гран-при Японии, прошедшем на трассе в Мотеги.

25-летний Маркес стал самым молодым гонщиком, завоевавшим пять титулов чемпиона MotoGP, и сравнялся по этому показателю с австралийцем Миком Дуэном. Для него это титул также стал третьим подряд.

Наибольшее число побед в активе итальянцев Джакомо Агостини — восемь, и Валентино Росси — семь.

Ранее сообщалось, что Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года.

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