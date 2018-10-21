В Подмосковье появились граффити в поддержку игрока «Зенита» Кокорина
- РИА Новости
Фотографию рисунка в своём Twitter опубликовал спортивный журналист Дмитрий Егоров.
«Свобода — это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести», — гласит надпись.
Свобода - это рай! pic.twitter.com/4e68v0Jrou— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 20 октября 2018 г.
11 октября Кокорин его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.