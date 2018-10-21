В Подмосковье появились граффити в поддержку игрока «Зенита» Кокорина

В Одинцовском районе Московской области появились граффити в поддержку футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Фотографию рисунка в своём Twitter опубликовал спортивный журналист Дмитрий Егоров.

«Свобода — это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести», — гласит надпись.

11 октября Кокорин его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.