В Подмосковье появились граффити в поддержку игрока «Зенита» Кокорина

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В Одинцовском районе Московской области появились граффити в поддержку футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
В Подмосковье появились граффити в поддержку игрока «Зенита» Кокорина
  • РИА Новости

Фотографию рисунка в своём Twitter опубликовал спортивный журналист Дмитрий Егоров.

«Свобода — это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести», — гласит надпись.

11 октября Кокорин его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.

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