Быков считает, что силовой приём Овечкина не тянет на дисквалификацию

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о возможной дисквалификации нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за силовой приём на защитнике команды «Флорида Пантерз» Марке Пайсайке.
Быков считает, что силовой приём Овечкина не тянет на дисквалификацию
  • Reuters

«Сомневаюсь, что этот эпизод даёт право дисквалифицировать Овечкина. Прыжка в том эпизоде не было, он при контакте просто выпрямился, потому что это естественная реакция игрока, он же не может в согнутом положении входить в контакт с игроком», — приводит слова Быкова Sport24.

Он отметил, что сам выступает против грязной игры, но данный эпизод нельзя трактовать как таковую.

«Можно воспринимать как инстинкт самосохранения. Он автоматически выпрямлял тело и вошёл в контакт. То же самое и защитник, который владел шайбой: он же видел, что на него накатываются, он что, думал, что играет в волейбол?» — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Овечкина могут наказать за силовой приём на хоккеисте «Флориды».

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