Чемпион мира по карате Мантаев рассказал, как получить чёрный пояс

Трёхкратный чемпион мира по карате Хаид Мантаев в беседе с ФАН рассказал, как получить чёрный пояс.

«Любой человек, который занимается у профессионального тренера и имеет нормальную, среднестатистическую физическую подготовку, при соответствующем желании может добиться чёрного пояса», — процитировал Мантаев заслуженного тренера России Дмитрия Котвицкого.

Как отметил спортсмен, между каждым экзаменом на ученический ранг должно пройти определённое время, поэтому на процесс обучения потребуется по меньшей мере около четырёх лет.

«Чем старше и выше пояса, тем кропотливее и продолжительнее становится подготовка», — пояснил он.

Мантаев также сказал, что при таком сроке обучения интенсивность занятий должна быть от трёх до пяти раз в неделю.

«Группа ОФП — три раза в неделю по 1,5 часа. Это любительский уровень. Всё остальное — уже ближе к спорту», — добавил он.

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