«Химки» потерпели третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив турецкому «Анадолу Эфес»
- @Khimkibasket
Победу гостям принёс точный трёхочковый бросок защитника Догуша Балбая на последних секундах основного времени.
The INCREDIBLE winning shot from @Dogusbalbay!#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/keQRBlkbiU— EuroLeague (@EuroLeague) 19 октября 2018 г.
Самым результативным игроком поединка с 26 очками в активе стал французский защитник «Анадолу Эфес» Родриг Бобуа. В составе «Химок» 25 баллами отметился его коллега по амплуа Алексей Швед.
Это поражение стало для российского коллектива третьим подряд в регулярном чемпионате Евролиги. На данный момент «Химки» занимают последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы и наряду с черногорской «Будучностью» остаются единственными участниками самого престижного клубного соревнования континента, ещё не выигрывавшими в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что российский ЦСКА обыграл турецкую «Дарушшафаку» в регулярном чемпионате Евролиги.