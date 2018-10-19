«Химки» потерпели третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив турецкому «Анадолу Эфес»

В матче третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские «Химки» на своей площадке уступили турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 84:85.

Победу гостям принёс точный трёхочковый бросок защитника Догуша Балбая на последних секундах основного времени.

Самым результативным игроком поединка с 26 очками в активе стал французский защитник «Анадолу Эфес» Родриг Бобуа. В составе «Химок» 25 баллами отметился его коллега по амплуа Алексей Швед.

Это поражение стало для российского коллектива третьим подряд в регулярном чемпионате Евролиги. На данный момент «Химки» занимают последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы и наряду с черногорской «Будучностью» остаются единственными участниками самого престижного клубного соревнования континента, ещё не выигрывавшими в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА обыграл турецкую «Дарушшафаку» в регулярном чемпионате Евролиги.