На Уимблдоне изменено вековое правило пятых сетов

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира приняли решение изменить правило пятого сета для недопущения чрезмерно затяжных матчей.

Как сообщает пресс-служба турнира, начиная с 2019 года в решающих сетах матчей Уимблдона будет играться тай-брейк при счёте 12:12.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с участившимися случаями затяжных матчей, а также неоднократными жалобами игроков.

Данное правило будет распространяться на матчи женского и мужского одиночного разряда, пар и микста, а также встреч квалификации и юниоров.

В полуфинале Уимблдона-2018 матч между южноафриканцем Кевином Андерсоном и американцем Джоном Изнером продолжался 6 часов 35 минут и стал вторым по продолжительности в истории турнира.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев разгромил Душана Лайовича и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.