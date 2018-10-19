Клопп заявил, что Лиге наций не место в современном футболе

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о турнире для сборных команд — Лиге наций УЕФА.

«Мне нравятся большие и важные турниры, но в какой-то момент нужно сделать шаг назад. Лига наций — хорошая идея, но для другого вида спорта. В современном футболе для неё совсем нет места», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Он отметил, что во всех других видах спорта есть перерыв для отдыха.

«Все хотят, чтобы было как можно больше турниров, где команды бы меняли дивизионы и играли за что-то важное. В какой-то момент нужно подумать об игроках и убедиться, что у них есть возможность нормально играть. Хотя я бы мог сказать всё то же самое свой кофеварке. Никому не интересно подобное мнение», — добавил немецкий специалист.

Лига наций была учреждена в 2018 году и призвана заменить товарищеские матчи сборных. В турнире принимают участие 55 национальных команд, разделённых на лиги согласно рейтингу футбольных ассоциаций Европы.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Садио Мане перенёс операцию на руке.