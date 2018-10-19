Арина Соболенко получила награду WTA «Новичок года»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба организации.
.@SabalenkaA's breakout 2018 lands her the Newcomer of the Year award--> https://t.co/rA9sDU4vaCpic.twitter.com/EpUjfGGh3n— WTA (@WTA) 19 октября 2018 г.
В нынешнем сезоне Соболенко провела 74 матча, из которых выиграла 50, и одержала свои две первые победы на турнирах WTA — в Нью-Хэйвене и в Ухане. В течение сезона 20-летняя спортсменка поднялась с 73-го на 15-е место в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что Симона Халеп признана лучшей теннисисткой года по версии WTA.