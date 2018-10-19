Арина Соболенко получила награду WTA «Новичок года»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко удостоилась награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) в номинации «Новичок года».

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В нынешнем сезоне Соболенко провела 74 матча, из которых выиграла 50, и одержала свои две первые победы на турнирах WTA — в Нью-Хэйвене и в Ухане. В течение сезона 20-летняя спортсменка поднялась с 73-го на 15-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Симона Халеп признана лучшей теннисисткой года по версии WTA.