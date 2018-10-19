Арина Соболенко получила награду WTA «Новичок года»

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко удостоилась награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) в номинации «Новичок года».
Арина Соболенко получила награду WTA «Новичок года»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В нынешнем сезоне Соболенко провела 74 матча, из которых выиграла 50, и одержала свои две первые победы на турнирах WTA — в Нью-Хэйвене и в Ухане. В течение сезона 20-летняя спортсменка поднялась с 73-го на 15-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Симона Халеп признана лучшей теннисисткой года по версии WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить