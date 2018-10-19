Головин высказался в поддержку Кокорина и Мамаева

Российский полузащитник французского футбольного клуба «Монако» Александр Головин высказался в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Это очень провокационный вопрос. Тяжело мне сказать. Я в любом случае буду поддерживать их. Плохо то, что они сделали. Я сам удивился. Знаю их и уверен, что это не просто так. На видео показали не всё, что есть», — приводит слова Головина РИА Новости, со ссылкой на эфир в Twitch.

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно, сколько следователей занимаются делом Кокорина и Мамаева.