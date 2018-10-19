Делом футболистов Кокорина и Мамаева занимаются 18 следователей
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«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — приводит слова Бушманова «Советский спорт».
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.
Ранее в ОНК рассказали, как братья Кокорины и Мамаев адаптировались к пребыванию в СИЗО.