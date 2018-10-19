Делом футболистов Кокорина и Мамаева занимаются 18 следователей

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, сколько следователей занимаются делом его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Делом футболистов Кокорина и Мамаева занимаются 18 следователей
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Иванко Игорь

«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — приводит слова Бушманова «Советский спорт».

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.

Ранее в ОНК рассказали, как братья Кокорины и Мамаев адаптировались к пребыванию в СИЗО.

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