Делом футболистов Кокорина и Мамаева занимаются 18 следователей

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, сколько следователей занимаются делом его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — приводит слова Бушманова «Советский спорт».

11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

19 октября состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение оставить братьев Кокориных и Мамаева под арестом.

Ранее в ОНК рассказали, как братья Кокорины и Мамаев адаптировались к пребыванию в СИЗО.