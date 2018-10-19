Главный тренер «Северстали» оценил игру команды

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев в беседе с «Известиями» оценил игру команды по итогам четверти регулярного чемпионата КХЛ.

«Позитив в том, что команда на каждый матч выходит играть на победу. Есть коллектив, который бьётся, сражается в каждой игре вне зависимости от соперника и его статуса», — сказал он.

По словам Гулявцева, четверть сезона показала, что «Северсталь» работает правильно, только голов ей очень не хватает.

Комментируя сообщения о возможном исключении команды из КХЛ, тренер отметил, что не возьмётся это обсуждать.

«Мы работаем, играем, а о будущем думают другие люди. Я, конечно, хочу и надеюсь, что команда продолжит существовать и выступать в КХЛ. У нас для этого всё есть. Но не нам решать», — пояснил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.