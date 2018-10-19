Акинфеев объяснил, почему ушёл из сборной России

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причину, по которой он завершил карьеру в национальной команде России.
Акинфеев объяснил, почему ушёл из сборной России
  • © РИА Новости

«Многие объясняют мой уход из сборной России травмами? И я объясняю травмами. Они мучают и не дают возможности играть на два фронта. Многие любят у нас искать чёрную кошку в тёмной комнате, но это не так», — приводит слова Акинфеева YouTube-канал GUtv.

Вратарь ЦСКА дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке значатся полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года 32-летний голкипер принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

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