Акинфеев объяснил, почему ушёл из сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причину, по которой он завершил карьеру в национальной команде России.

«Многие объясняют мой уход из сборной России травмами? И я объясняю травмами. Они мучают и не дают возможности играть на два фронта. Многие любят у нас искать чёрную кошку в тёмной комнате, но это не так», — приводит слова Акинфеева YouTube-канал GUtv.

Вратарь ЦСКА дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке значатся полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года 32-летний голкипер принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.