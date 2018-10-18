СКА одержал волевую победу над «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе армейцев отличились Никита Гусев, Александр Дергачёв и Патрик Херсли. Гости на это ответили шайбами Евгения Мозера и Дмитрия Моисеева.

В следующем матче СКА сыграет с московским ЦСКА, а «Динамо» — со столичным «Спартаком».

В других матчах игрового дня КХЛ челябинский «Трактор» уступил в овертайме казахстанскому «Барысу» (4:5), ярославский «Локомотив» разгромил владивостокский «Адмирал» (4:0), нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло финскому «Йокериту» (4:5), подольский «Витязь» одолел нижнекамский «Нефтехимик» (3:1), словацкий «Слован» переиграл хабаровский «Амур», а «Спартак» потерпел поражение от рижского «Динамо» (2:3).

Ранее «Металлург» обыграл «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ.