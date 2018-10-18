«Металлург» обыграл «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Металлурга» дублем отметился Сергей Мозякин, а также отличились Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Широков.
Таким образом, коллектив из Магнитогорска прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ.
В следующей игре «Металлург» встретится с череповецкой «Северсталью», а «Авангард» — с челябинским «Трактором».
Ранее ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.