«Металлург» обыграл «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одолел омский «Авангард» матче регулярного чемпионата в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Металлурга» дублем отметился Сергей Мозякин, а также отличились Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Широков.

Таким образом, коллектив из Магнитогорска прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ.

В следующей игре «Металлург» встретится с череповецкой «Северсталью», а «Авангард» — с челябинским «Трактором».

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