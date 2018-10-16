ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Куньлуню» принесли шайбы Тейлора Бека, Виктора Бартли и Олли Палолы, оформившего дубль.

ЦСКА ответил дублем Константина Окулова и голом Кирилла Капризова.

Таким образом, «Куньлунь» прервал победную серию ЦСКА из 12 матчей.

В других матчах игрового дня «Йокерит» одержал победу над «Ак Барсом» (3:2), «Адмирал» уступил «Словану» (3:4), «Амур» минимально обыграл рижское «Динамо» (1:0), московское «Динамо» победило рижское «Динамо» (3:1), а «Витязь» одержал победу над «Северсталью» (4:1).

Ранее сообщалось, что «Металлург» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв «Салавату Юлаеву».