«Металлург» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв «Салавату Юлаеву»

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время на гол «Салавата Юлаева», автором которого стал Александр Кадейкин, «Металлург» ответил шайбой Андрея Чибисова.

В овертайме победу уфимцам принёс результативный бросок Филипа Ларсена.

Для магнитогорской команды это поражение стало третьим подряд.

В параллельном матче челябинский «Трактор» одержал победу над новосибирской «Сибирью» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Барыс» прервал 18-матчевую серию побед «Автомобилиста» в КХЛ.