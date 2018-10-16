«Металлург» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв «Салавату Юлаеву»

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Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв «Салавату Юлаеву»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время на гол «Салавата Юлаева», автором которого стал Александр Кадейкин, «Металлург» ответил шайбой Андрея Чибисова.

В овертайме победу уфимцам принёс результативный бросок Филипа Ларсена.

Для магнитогорской команды это поражение стало третьим подряд.

В параллельном матче челябинский «Трактор» одержал победу над новосибирской «Сибирью» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Барыс» прервал 18-матчевую серию побед «Автомобилиста» в КХЛ.

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