Сборная России по мини-футболу уступила Бразилии в финале ЮОИ

Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в финальном матче Юношеских Олимпийских игр в аргентинском Буэнос-Айресе.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:1. Церемония закрытия соревнований состоится сегодня. Ранее сообщалось, что в финале ЮОИ по мини-футболу между Россией и Бразилией был забит странный автогол.