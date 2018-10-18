Сборная России по мини-футболу уступила Бразилии в финале ЮОИ
Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в финальном матче Юношеских Олимпийских игр в аргентинском Буэнос-Айресе.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 4:1.
Церемония закрытия соревнований состоится сегодня.
Ранее сообщалось, что в финале ЮОИ по мини-футболу между Россией и Бразилией был забит странный автогол.
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