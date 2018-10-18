В финале ЮОИ по мини-футболу между Россией и Бразилией был забит странный автогол

Игрок мини-футбольной сборной России Даниил Карпюк забил странный мяч в свои ворота в финальном матче юношеских Олимпийских игр с Бразилией.

РИА Новости

По всей видимости, спортсмен пытался вынести мяч за пределы поля, но в итоге пробил по своим воротам. Brazil take the early lead on a Russian own-goal in the men's #Futsal final.



See the game live: 👉 https://t.co/vfUYIV4Qc8pic.twitter.com/PDrAmYnLP8 — Olympic Channel (@olympicchannel) 18 октября 2018 г. Церемония закрытия соревнований, которые проходят в Буэнос-Айресе, состоится сегодня. Ранее сборная России побила свой рекорд по количеству золота на летних юношеских Олимпиадах.