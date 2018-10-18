В финале ЮОИ по мини-футболу между Россией и Бразилией был забит странный автогол
- РИА Новости
По всей видимости, спортсмен пытался вынести мяч за пределы поля, но в итоге пробил по своим воротам.
Brazil take the early lead on a Russian own-goal in the men's #Futsal final.— Olympic Channel (@olympicchannel) 18 октября 2018 г.
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Церемония закрытия соревнований, которые проходят в Буэнос-Айресе, состоится сегодня.
Ранее сборная России побила свой рекорд по количеству золота на летних юношеских Олимпиадах.