В финале ЮОИ по мини-футболу между Россией и Бразилией был забит странный автогол

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Игрок мини-футбольной сборной России Даниил Карпюк забил странный мяч в свои ворота в финальном матче юношеских Олимпийских игр с Бразилией.
В финале ЮОИ по мини-футболу между Россией и Бразилией был забит странный автогол
  • РИА Новости

По всей видимости, спортсмен пытался вынести мяч за пределы поля, но в итоге пробил по своим воротам.

Церемония закрытия соревнований, которые проходят в Буэнос-Айресе, состоится сегодня.

Ранее сборная России побила свой рекорд по количеству золота на летних юношеских Олимпиадах.

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