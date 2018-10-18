Россиянка Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Люксембурге

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Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
Россиянка Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Люксембурге
  • ©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, продолжавшаяся 58 минут, завершилась со счётом 1:6, 4:6. 

В полуфинале украинская спортсменка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Ранее Медведев разгромил Лайовича и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.

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