Россиянка Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Люксембурге
Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
- ©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча, продолжавшаяся 58 минут, завершилась со счётом 1:6, 4:6.
В полуфинале украинская спортсменка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
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