Россиянка Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Люксембурге

Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.

©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com

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Встреча, продолжавшаяся 58 минут, завершилась со счётом 1:6, 4:6. В полуфинале украинская спортсменка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Ранее Медведев разгромил Лайовича и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля.