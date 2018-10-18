Нападающий «Локомотива» Локтионов рассказал об ожиданиях в новом сезоне КХЛ

Нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов в беседе с «Известиями» рассказал об ожиданиях в новом сезоне КХЛ.

«От сезона ждём высоких мест. Нельзя сбавлять ни мне лично, ни всей команде», — заявил он.

Кроме того, хоккеист прокомментировал свой перевод на другой фланг. По словам Локтионова, ранее он играл много матчей на левом краю, в том числе в НХЛ.

«Поэтому никакой адаптации изначально не было. Не к чему было адаптироваться», — отметил спортсмен.

Ранее «Реальное время» сообщало, что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.