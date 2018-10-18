Хабаровск примет этап Всероссийского фестиваля по футболу среди любительских команд
Этап IV Всероссийского фестиваля по футболу среди любительских команд состоится в Хабаровске 27 и 28 октября, передаёт ИА «Хабаровский край».
- ©pixabay.com
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Народной футбольной лиги» на открытой площадке КСК «Арсеналец».
К участию допускаются любители футбола от 45 лет.
Ранее Nation News сообщало о фестивале единоборств в Санкт-Петербурге.
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