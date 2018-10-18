Слушания по иску Зубкова к CAS в Мосгорсуде перенесены на 21 ноября

Дело по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к Спортивному арбитражному суду (CAS) будет заслушано в Московском городском суде 21 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт Мосгорсуда.

Зубков подал иск об обжаловании решения CAS, лишившего бывшего бобслеиста двух золотых медалей, выигранных на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Первое заседание должно было состояться 17 октября, но его перенесли на 21 ноября по ходатайству лиц по уважительной причине.

Ранее Александр Зубков и Альберт Демченко оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.