Слушания по иску Зубкова к CAS в Мосгорсуде перенесены на 21 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Мосгорсуда.
Зубков подал иск об обжаловании решения CAS, лишившего бывшего бобслеиста двух золотых медалей, выигранных на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Первое заседание должно было состояться 17 октября, но его перенесли на 21 ноября по ходатайству лиц по уважительной причине.
Ранее Александр Зубков и Альберт Демченко оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.