Хоккеист «Авангарда» Стась прокомментировал трёхматчевую серию поражений

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Хоккеист омского «Авангарда» Андрей Стась в беседе с «Известиями» прокомментировал трёхматчевую серию поражений.
Хоккеист «Авангарда» Стась прокомментировал трёхматчевую серию поражений
  • РИА Новости

«Наверное, для всех команд гладкий чемпионат — очень сложный турнир. Практически никто не проходит его на одном дыхании. У всех бывают взлёты и падения», — заявил он.

По его словам, где-то «Авангарду» не хватило удачи, где-то ещё чего-то.

Как отметил Стась, победа над «Барысом» была необходима, чтобы обрести уверенность и работать дальше.

Ранее «Реальное время» сообщало, что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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