Игуаин заявил, что «Ювентус» отдал его из-за Роналду

Короткая ссылка
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин заявил, что решение о его уходе из «Ювентуса» приняло руководство клуба.
Игуаин заявил, что «Ювентус» отдал его из-за Роналду
  • Reuters

«Решение уйти из «Ювентуса» было не моим. Я отдал «Юве» всего себя, выиграл с ними много трофеев. Но затем они взяли Криштиану Роналду», — цитирует Игуаина Football Italia.

Он сказал, что с покупкой Роналду туринский клуб захотел выйти на новый уровень и решил расстаться с Игуаином. По словам аргентинца, «Ювентус» помог с выбором наилучшего варианта для продолжения карьеры, которым оказался «Милан».

Ранее итальянские футбольные клубы «Милан» и «Ювентус» оформили сделку с участием защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Гонсало Игуаина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить