Игуаин заявил, что «Ювентус» отдал его из-за Роналду

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин заявил, что решение о его уходе из «Ювентуса» приняло руководство клуба.

«Решение уйти из «Ювентуса» было не моим. Я отдал «Юве» всего себя, выиграл с ними много трофеев. Но затем они взяли Криштиану Роналду», — цитирует Игуаина Football Italia.

Он сказал, что с покупкой Роналду туринский клуб захотел выйти на новый уровень и решил расстаться с Игуаином. По словам аргентинца, «Ювентус» помог с выбором наилучшего варианта для продолжения карьеры, которым оказался «Милан».

Ранее итальянские футбольные клубы «Милан» и «Ювентус» оформили сделку с участием защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Гонсало Игуаина.