СМИ: ПСЖ намерен расстаться с Неймаром за €220 млн

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Французский клуб «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром во время следующего летнего трансферного окна.
СМИ: ПСЖ намерен расстаться с Неймаром за €220 млн
  • Reuters

Между клубом и футболистом достигнута договорённость, что игрок может покинуть клуб летом 2019 года, если поступит предложение в размере € 220 млн, сообщает Football Espana.

Летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн.

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке 26-летнего футболиста.

Ранее Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси. 

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