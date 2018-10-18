СМИ: ПСЖ намерен расстаться с Неймаром за €220 млн
- Reuters
Между клубом и футболистом достигнута договорённость, что игрок может покинуть клуб летом 2019 года, если поступит предложение в размере € 220 млн, сообщает Football Espana.
Летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн.
Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке 26-летнего футболиста.
Ранее Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.