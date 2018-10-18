СМИ: ПСЖ намерен расстаться с Неймаром за €220 млн

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром во время следующего летнего трансферного окна.

Между клубом и футболистом достигнута договорённость, что игрок может покинуть клуб летом 2019 года, если поступит предложение в размере € 220 млн, сообщает Football Espana.

Летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн.

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в покупке 26-летнего футболиста.

Ранее Неймар раскритиковал отсутствие в составе национальной команды Аргентины форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси.