Определён знаменосец сборной России на закрытии юношеских Олимпийских игр
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Им стал Сергей Чернышёв, который завоевал золотую медаль в соревнованиях по брейк-дансу, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Чернышёв стал первым в истории чемпионом юношеской Олимпиады в этом виде спорта, который пока не признан олимпийским.
Ранее тренер Раиса Гальперина прокомментировала завоевание российско-украинским дуэтом в составе Руслана Тернового и Софии Лискун бронзовой медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.