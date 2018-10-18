Определён знаменосец сборной России на закрытии юношеских Олимпийских игр

Короткая ссылка
На совещании капитанов сборных команд был определён знаменосец сборной России на церемонии закрытия юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе.
Определён знаменосец сборной России на закрытии юношеских Олимпийских игр
  • Reuters

Им стал Сергей Чернышёв, который завоевал золотую медаль в соревнованиях по брейк-дансу, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Чернышёв стал первым в истории чемпионом юношеской Олимпиады в этом виде спорта, который пока не признан олимпийским. 

Ранее тренер Раиса Гальперина прокомментировала завоевание российско-украинским дуэтом в составе Руслана Тернового и Софии Лискун бронзовой медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить