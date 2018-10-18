Определён знаменосец сборной России на закрытии юношеских Олимпийских игр

На совещании капитанов сборных команд был определён знаменосец сборной России на церемонии закрытия юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе.

Им стал Сергей Чернышёв, который завоевал золотую медаль в соревнованиях по брейк-дансу, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Чернышёв стал первым в истории чемпионом юношеской Олимпиады в этом виде спорта, который пока не признан олимпийским.

Ранее тренер Раиса Гальперина прокомментировала завоевание российско-украинским дуэтом в составе Руслана Тернового и Софии Лискун бронзовой медали в прыжках в воду на юношеских Олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе.