Хачанов и Рублёв снялись с турнира Кубка Кремля в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв приняли решение сняться с теннисного турнира Кубка Кремля в парном разряде.

Российский дуэт прекратил свои выступления на стадии четвертьфинала. Таким образом, немец Андреас Мьес и чилиец Ганс Подлипник-Кастильо без борьбы вышли в полуфинал соревнований.

Хачанов продолжает своё участие в турнире в одиночном разряде. В четвертьфинале он встретится или с боснийцем Мирзой Башичем, или с австралийцем Ником Кирьосом, тогда как Рублёв уступил как раз Кирьосу.

Ранее россиянка Дарья Касаткина одержала победу над француженкой Ализе Корне в матче второго круга теннисного Кубка Кремля, проходящего в Москве.