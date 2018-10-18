Хачанов и Рублёв снялись с турнира Кубка Кремля в парном разряде

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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв приняли решение сняться с теннисного турнира Кубка Кремля в парном разряде.
Хачанов и Рублёв снялись с турнира Кубка Кремля в парном разряде
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Российский дуэт прекратил свои выступления на стадии четвертьфинала. Таким образом, немец Андреас Мьес и чилиец Ганс Подлипник-Кастильо без борьбы вышли в полуфинал соревнований.

Хачанов продолжает своё участие в турнире в одиночном разряде. В четвертьфинале он встретится или с боснийцем Мирзой Башичем, или с австралийцем Ником Кирьосом, тогда как Рублёв уступил как раз Кирьосу.

Ранее россиянка Дарья Касаткина одержала победу над француженкой Ализе Корне в матче второго круга теннисного Кубка Кремля, проходящего в Москве.

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