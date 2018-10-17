«Локомотив-Кубань» победил «Тофаш» в баскетбольном Еврокубке
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 95:75 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Дмитрий Кулагин, набравший 16 очков. В активе Виталия Фридзона 15 очков.
В составе «Тофаша» 13 очков набрал Бариш Ермиш.
Следующим соперником краснодарцев станет хорватская «Цедевита».
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил «Анвил» в матче баскетбольной Лиги чемпионов.