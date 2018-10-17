«Локомотив-Кубань» победил «Тофаш» в баскетбольном Еврокубке

Короткая ссылка
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над турецким «Тофашем» в матче третьего тура регулярного чемпионата баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» победил «Тофаш» в баскетбольном Еврокубке
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 95:75 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Дмитрий Кулагин, набравший 16 очков. В активе Виталия Фридзона 15 очков.

В составе «Тофаша» 13 очков набрал Бариш Ермиш.

Следующим соперником краснодарцев станет хорватская «Цедевита».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил «Анвил» в матче баскетбольной Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить