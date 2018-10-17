«Нижний Новгород» победил «Анвил» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» одержал победу над польским «Анвилом» в матче второго тура группового раунда баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в польском Влоцлавеке, завершилась со счётом 93:82 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал российский форвард «Анвила» Валерий Лиходей, набравший 28 очков.

В составе «Нижнего Новгорода» наибольшую результативность показал нападающий Антон Астапкович — 15 очков.

В третьем туре нижегородцы сыграют с испанской «Мурсией».

Ранее сообщалось, что баскетболистки УГМК завоевали Суперкубок Европы, разгромив «Галатасарай».