«Нижний Новгород» победил «Анвил» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в польском Влоцлавеке, завершилась со счётом 93:82 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал российский форвард «Анвила» Валерий Лиходей, набравший 28 очков.
В составе «Нижнего Новгорода» наибольшую результативность показал нападающий Антон Астапкович — 15 очков.
В третьем туре нижегородцы сыграют с испанской «Мурсией».
Ранее сообщалось, что баскетболистки УГМК завоевали Суперкубок Европы, разгромив «Галатасарай».