Баскетболистки УГМК завоевали Суперкубок Европы, разгромив «Галатасарай»
- © официальный сайт УГМК
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 79:40 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком УГМК стала Кейла Макбрайд, набравшая 18 очков.
Екатеринбургская команда, являющаяся действующим чемпионом женской Евролиги, стала трёхкратным обладателем Суперкубка Европы и первым клубом, завоевавшим этот трофей трижды.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.