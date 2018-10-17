Баскетболистки УГМК завоевали Суперкубок Европы, разгромив «Галатасарай»

Екатеринбургский УГМК одержал победу над турецким «Галатасарем» в матче за Суперкубок Европы по баскетболу среди женских команд.

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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 79:40 в пользу хозяев площадки. Самым результативным игроком УГМК стала Кейла Макбрайд, набравшая 18 очков. Екатеринбургская команда, являющаяся действующим чемпионом женской Евролиги, стала трёхкратным обладателем Суперкубка Европы и первым клубом, завоевавшим этот трофей трижды. Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.