Баскетболистки УГМК завоевали Суперкубок Европы, разгромив «Галатасарай»

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Екатеринбургский УГМК одержал победу над турецким «Галатасарем» в матче за Суперкубок Европы по баскетболу среди женских команд.
Баскетболистки УГМК завоевали Суперкубок Европы, разгромив «Галатасарай»
  • © официальный сайт УГМК

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 79:40 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком УГМК стала Кейла Макбрайд, набравшая 18 очков.

Екатеринбургская команда, являющаяся действующим чемпионом женской Евролиги, стала трёхкратным обладателем Суперкубка Европы и первым клубом, завоевавшим этот трофей трижды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.

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