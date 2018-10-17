Тарпищев считает, что Звонарёвой пока не стоит завершать карьеру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Вере Звонарёвой не стоит торопиться с завершением профессиональной карьеры.

«Конечно, ей стоит продолжать карьеру, иначе зачем было это возвращение, потраченные силы. Пока играется — надо играть, иначе потом можно пожалеть. Тем более в женском теннисе сейчас нет лидера, результаты непредсказуемые. Возможно, Звонарёва ещё и на Олимпиаде за медали побороться сможет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Звонарёва вернулась к активной спортивной деятельности в марте 2017 года. В период с 2013 по 2015 год она мало играла из-за травм.

Ранее сообщалось, что Звонарёва определится со своей карьерой в теннисе в конце года.