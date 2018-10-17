СМИ: «Ювентус» намерен выкупить Хамеса Родригеса у «Реала» за €70 млн

Туринский «Ювентус» намерен усилить свой состав колумбийским полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом, выступающим на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Marca, туринский клуб готов заплатить «Реалу» за права на 27-летнего хавбека €70 млн.

Отмечается, что в «Ювентусе» намерены воспользоваться хорошими отношениями спортивного директора клуба Фабио Паратичи с агентом игрока Жорже Мендешем, чтобы переманить колумбийца в свою команду.

Родригес выступает на правах аренды за «Баварию» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита» Бранислава Ивановича.