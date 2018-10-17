СМИ: «Ювентус» намерен выкупить Хамеса Родригеса у «Реала» за €70 млн
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Как сообщает Marca, туринский клуб готов заплатить «Реалу» за права на 27-летнего хавбека €70 млн.
Отмечается, что в «Ювентусе» намерены воспользоваться хорошими отношениями спортивного директора клуба Фабио Паратичи с агентом игрока Жорже Мендешем, чтобы переманить колумбийца в свою команду.
Родригес выступает на правах аренды за «Баварию» с 2017 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита» Бранислава Ивановича.