В ФФУ прокомментировали возможность проведения матча Украина — Россия в Лиге наций

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины (ФФУ) Юрий Записоцкий рассказал, насколько реальна встреча украинской сборной с национальной командой России в плей-офф Лиги наций УЕФА.

«Уже несколько лет действует специальное решение УЕФА — максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале», — приводит слова Записоцкого «Обозреватель».

Он также высказался о вероятности бойкота матча украинской командой.

«Сейчас речь может идти обо всём. Конечно, важный вопрос, где будет этот матч. Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии. В случае финального матча УЕФА, возможно, предложит вариант нейтрального поля. Но пока это всё достаточно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в этом вопросе дойдут до финала плей-офф», — добавил функционер.

Украинская команда уже гарантировала себе выход в лигу A, в то время как Россия не смогла сделать этого досрочно, но лидирует в своей группе.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на призывы прекратить давать интервью на русском языке.