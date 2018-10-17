Журова заявила, что для России важны успехи на юношеской Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что для России было важно одержать победу в медальном зачёте летних юношеских Олимпийских игр, проходящих в аргентинском Буэнос-Айресе.

«Мы всегда ответственно относились к своему резерву. Россия была одним из инициаторов появления юношеских Олимпийских игр. Но есть страны, например США, которые относятся к этому совершенно спокойно», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Она отметила, что высокие результаты на ЮОИ важны не только для тренеров и спортивных школ, но и для самих атлетов.

«Как у каждого тренера есть свои подходы к работе, так и у каждой страны есть свои подходы к воспитанию резерва. Для России успехи на юношеской Олимпиаде важны», — добавила прославленная спортсменка.

По итогам десяти дней Игр российская команда возглавляет медальный зачёт соревнований с 52 наградами (25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых).

Ранее сообщалось, что россияне завоевали четыре медали в десятый день юношеских Олимпийских игр.