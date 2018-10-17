Россияне завоевали четыре медали в десятый день юношеских Олимпийских игр

Российские спортсмены принесли четыре медали — одну золотую и три бронзовые — в копилку национальной команде в десятый соревновательный день на юношеских Олимпийских играх в Аргентине.

Дарья Трубникова одержала победу в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Дмитрий Качанов стал третьим в прыжкам с шестом среди юношей, а Мария Привалова завоевала бронзу в тройном прыжке. Руслан Терновой замкнул тройку призёров в прыжках в воду с вышки.

Олимпийская команда России возглавляет медальный зачёт соревнований с 52 медалями (25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых). На втором месте расположилась команда Китая (17-9-9), на третьем — сборная Японии (14-8-12).

Ранее российским спортсменам удалось завоевать шесть медалей в восьмой соревновательный день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе