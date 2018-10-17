Россияне завоевали четыре медали в десятый день юношеских Олимпийских игр

Короткая ссылка
Российские спортсмены принесли четыре медали — одну золотую и три бронзовые — в копилку национальной команде в десятый соревновательный день на юношеских Олимпийских играх в Аргентине.
Россияне завоевали четыре медали в десятый день юношеских Олимпийских игр
  • Дарья Трубникова / © Олег Наумов / Всероссийская федерация художественной гимнастики

Дарья Трубникова одержала победу в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Дмитрий Качанов стал третьим в прыжкам с шестом среди юношей, а Мария Привалова завоевала бронзу в тройном прыжке. Руслан Терновой замкнул тройку призёров в прыжках в воду с вышки.

Олимпийская команда России возглавляет медальный зачёт соревнований с 52 медалями (25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых). На втором месте расположилась команда Китая (17-9-9), на третьем — сборная Японии (14-8-12).

Ранее российским спортсменам удалось завоевать шесть медалей в восьмой соревновательный день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить