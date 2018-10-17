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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о наказании для Башкирова и Тигиева

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, как будут наказаны футболисты команды Евгений Башкиров и Георгий Тигиев, которые были задержаны по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о наказании для Башкирова и Тигиева
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«Естественно, мы их оштрафуем. Разрыв контрактов? У игроков был выходной, они проводили своё свободное время. Мы же в правовом государстве живём. Если в договоре с футболистом прописано, что тот попался на алкогольном опьянении во время тренировочного или соревновательного процесса, это одно дело, а когда у человека выходные, тем более два дня подряд, это другое. К сожалению, мы очень ограничены в плане наказаний», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс»

Шляхтин также подчеркнул, что наркотических веществ в организмах футболистов обнаружено не было. 

«Башкиров находился в состоянии алкогольного опьянения, Тигиев — в каком-то пограничном состоянии. Не могу сказать, какое наказание вынесут Георгию и что занесено в составленный на него административный протокол. Это суд решит. Сейчас клуб занимается вопросом их наказания», — добавил председатель совета директоров клуба.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что к Башкирову будут применены санкции за вождение в нетрезвом виде.

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