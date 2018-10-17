Адвокат: «Локомотив» вычтет из зарплаты Тарасова его долг по алиментам

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Адвокат Сергей Жорин сообщил, что руководство футбольного клуба «Локомотив» признало долг по алиментам у полузащитника Дмитрия Тарасова перед бывшей супругой.
Адвокат: «Локомотив» вычтет из зарплаты Тарасова его долг по алиментам
  • РИА Новости

«Локомотив» признал долг перед моей доверительницей, заявив, что в кратчайшие сроки погасит долг по алиментам», — цитирует Жорина ТАСС.

По словам адвоката, Тарасов отрицает наличие долга, он требовал сократить задолженность. Футболист также высказал недовольство запретом общения с дочерью.

Ранее в московском футбольном клубе «Локомотив» прокомментировали информацию о задолженности по выплате алиментов бывшей супруге полузащитника команды Дмитрия Тарасова.

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